Haslach i. K. Humorvoller Krimi mit Spannung

Haslach . Buchladen-Inhaberin Ulrike Limberger erzählte von ihrem ersten Treffen mit Glaser: Sie hatten sich während einer ihrer Lesungen kennengelernt. "Es war gleich klar, dass sie nach Haslach kommen muss, egal wie und wann", so Limberger. Ihre Freude war besonders groß, weil sie auch die ermittelnde Köchin Katharina Schweizer in ihrem Laden zu Gast hatte.

Mit "Saus und Braus" ist der achte Band der Reihe Katharina-Schweizer-Krimis von Glaser erschienen. Die gebürtige Schwarzwälderin (siehe Info) gewährte zunächst Einblicke in dessen Entstehung.

Ihre Hauptfigur sei ganz anders, als sie selbst. "Ich durfte endlich in jemanden hineinschlüpfen, der auf Männer runter guckt und nicht zu ihnen aufschaut", erzählte sie amüsiert. Aufgrund ihrer kochenden Heldin werde sie manchmal gefragt, wie denn ihr Restaurant in Köln laufe. "Aber bis jetzt bin ich noch nicht so weit, dass ich den Kamikaze-Sprung in die superturbulente Gastronomie wagen würde", betonte Glaser.