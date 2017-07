Haslach i. K. "Hilfe zur Selbsthilfe" steht im Fokus

Haslach (red/lmk). Unterstützt werden sie dabei von der evangelischen Kirchengemeinde Haslach, dem Weltladen Haslach und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Ortenaukreises.

In einer Pressemitteilung wird das Konzept folgendermaßen erklärt: "Nach dem Motto ›Zusammen reparieren statt alleine wegwerfen‹ ist das Repair-Café ein Ort oder eine Veranstaltung zum gemeinsamen Reparieren von Elektrokleingeräten, Fahrrädern, Textilien oder Spielzeug." Ehrenamtliche Helfer, die über Reparatur-Kenntnisse verfügen, helfen demnach den Besitzern von defekten Gebrauchsgegenständen bei der Reparatur. Eventuelle Wartezeiten können in einem geselligen Rahmen bei Kaffee und Kuchen überbrückt werden. Wer an der Reihe ist, lässt sein Gerät reparieren oder legt unter Anleitung des Fachkundigen selbst Hand an. Das Ganze ist kostenlos. Es soll keine Konkurrenz zu den hiesigen Handwerksbetrieben sein – "Hilfe zur Selbsthilfe" steht im Mittelpunkt. Nicht alles kann repariert werden, aber meist gehen die Besucher mit reparierten Artikeln und neuen Kenntnissen nach Hause.

Das Projekt sei als Alternative gegen die herrschende Wegwerfmentalität gedacht. Es soll dazu beitragen, dass Dinge länger genutzt werden können und dadurch Müll vermieden wird.