Haslach i. K. "Hier herrscht soviel Verkehr wie in Stuttgart"

Nach jedem größeren Thema, dem er sich in dem ihm eigenen fränkischen Dialekt und seiner "frechen Gosch" widmete, stimmte er ein Protestlied an, das aber am Schluss eigentlich keines war. Auch die allzu menschlichen Gewohnheiten wie das Grillen "fast das halbe Jahr über", das Dahinschleichen mit dem Wohnmobil auf der Autobahn oder das Zwiebelkuchenessen im Herbst wurden von ihm nicht verschont. Sein Protestsong "Zwiefelplootz un Federweißer" sowie die sich daraus ergebenden Verdauungsschwierigkeiten kamen beim bestens aufgelegten Publikum an.

Ruhe- und rastlos bewegt

Die drei fränkischen F: Frühschoppen, Federweißer und Fronleichnam charakterisieren das Völkchen im Norder Bayerns wohl haargenau. Mit Mimik und Gestik untermalte er seine Vorträge, wobei er sich ständig ruhe- und rastlos auf der Bühne auf und ab bewegte.

Pünktlich um 20 Uhr hatte er die Bühne betreten, auf der als Kulisse nur einige große, weiße Würfel aufeinander gestapelt und mit der farbiger Lichtorgel bestrahlt wurden. Sogleich schilderte er seine Reise von seinem Heimatort Garitz bei Bad Kissingen nach Haslach.

Er kam schon gar nicht auf die Straße, denn seine Ausfahrt von der Garage aus war von einem Auto versperrt, obwohl er das Schild "Ausfahrt freihalten", was auch das Motto des Abends war, angebracht hatte.

In Haslach angekommen, musste er feststellen, dass das Städtchen sehr sexistisch sei, denn "hier herrscht soviel Verkehr wie in Stuttgart und stehen tut er (der Verkehr) auch". Während er den Baden-Württembergern zu deren Ministerpräsidenten gratulierte, "ein guter Mann", fand er für die bayerischen Spitzenpolitiker vorwiegend nur spöttische Bemerkungen. Dass jedes dritte deutsche Kind zu schwer sei, quittierte er mit der Feststellung: "Früher hatten die Leute drei schlanke Kinder, heute nur eines, aber so dick wie ehedem drei zusammen!"

Köstlich waren besonders eine Auslassungen über die Eltern von heute, besonders die jungen Mütter auf den Kinderspielplätzen, in der Kita und der Schule. Auch die Darstellung, wie es auf einem Elternabend zugeht, sorgte für ungeteilte Heiterkeit.

Szenen aus Wartezimmer

Die moderne ältere Generation und deren Jugendwahn ließ er ebenfalls nicht unverschont, wie den "85-jährigen Rentner, der mit seinen zwei Hüftprothesen noch eine Klettertour am Naga Parbat" in Angriff nimmt.

Kein Auge blieb bei den Besuchern, die sich ständig die Lachtränen aus den Augen wischen mussten, trocken, als er Szenen aus einem Wartezimmer beim Arzt darstellte Dabei stellte er fest, dass die Ärzte heutzutage mehr Jammern als ihre Leid geprüften Patienten. Jedoch beziehe sich deren Wehklagen lediglich auf das angeblich so geringe Honorar.

Ob Schilderungen von den Staus auf Deutschlands Autobahnen, ob Einkauf in den bekannten Supermärkten und den Schlangen an der Kasse oder der Tupperparty von früher und der Reizwäscheparty heute, Michl Müller hatte für alles so seine eigenen Ansichten parat.

Stammtisch im Fokus

Das Thema Sex spielte ebenfalls eine nicht kleine Rolle, wobei er nie unter die Gürtellinie ging. Ausführliche widmete er sich auch seinen Stammtischbrüdern, ja dem deutschen Stammtisch überhaupt sowie den Reisen und Ausflügen dieser Gesellschaften mit viel Alkohol und erotischen Träumen. Der vorsichtige und eher ängstliche Zeitgenosse mit seinem

Bei dem fast drei Stunden dauernden Programm mit vielen Vergleichen von den guten Zeiten früher und den stark veränderten von heute war dann auch keine einzige Sekunde langweilig. Am Schluss feierten ihn die restlos begeisterten Besucher mit Jubelstürmen und ließen ihn erst nach mehreren Zugaben in Form seiner lustigsten Lieder von der Bühne gehen.