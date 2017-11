Haslach i. K. Heute geht es auf dem Parkplatz los

"Derzeit ist die Verwaltung noch in der Überlegungsphase, ob dann der Parkplatz mit einer Parkscheibenregelung ganz oder auch teilweise bewirtschaftet werden sollte", teilt Schöner mit. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Parkplätze entlang der Neuen Eisenbahnstraße, zwischen Kino und Einmündung in die B 33, saniert. Wegen der Baumaßnahmen der Deutschen Bahn steht das Park- und-Ride-Gelände an der B 33 nicht zur Verfügung. Ab Dezember kann es voraussichtlich wieder genutzt werden.