Eine Schar Kinder, angeführt von Storchenvater Alois Krafczyk, ist am gestrigen Mittwoch durch Haslach gezogen. Dem alten Brauch des Storchentags entsprechend forderten, sie mit lauten "Heraus"-Rufen an den Häusern im Städtle ihre Gaben ein – und reichlich flogen Orangen, Brezeln sowie allerlei Süßigkeiten. Gestartet war die Gruppe an der Mühlenkapelle und machte sich dann, umsichtig angeführt von Storchenvater Krafczyk, auf den Weg durchs Städtle. Auch am Rathaus machten die Kinder Station. Freude herrschte bei den Verantwortlichen darüber, wie gut die Veranstaltung diesmal angenommen wurde. Denn im Vergleich zum vergangenen Jahr hatte die Teilnehmerzahl sich glatt verdoppelt. Fotos: Kleinberger (1), Stangenberg (2)