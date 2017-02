Haslach i. K. Haslachs Kandidat liebt Rahmspinat

Das "Krokodil" dagegen berichtete davon, wie schnell es passieren kann, "dass man sich einfach mal vergoogelt". Es sei auf gewissen Internetseiten nur durch Zufall gelandet, habe aber dann feststellt, dass sich mit solchen Seiten offenbar viel Geld machen lasse. Und warum es auf einer Seite gegen eine Moschee in Graz eine Unterschift geleistet habe? "Die Lage gefiel mir nicht. Was weiß ich denn, ob es in Haslach eine Moschee gibt?" Auch der Ebay-Shop mit Fetischkostümen und Ähnlichem sei ja gar nicht seiner. "Ich unterstütze den nur, deswegen steht mein Name im Impressum. Aber es hat schon was, wochenends im Catwoman-Outfit zu bügeln."

Das Catwoman-Outfit erregte offenbar die Fantasie der Anwesenden, denn mehrmals kamen Redner – oder Zwischenrufe – auf das Stichwort zurück.

Von seiner Hochzeitsreise nach La Réunion und seinen Erlebnissen im Flieger und am Flughafen erzählte Rauber in bester Stand-Up-Comedy-Manier. Zehn Stunden im Flugzeug mit einer störrischen Toilettentür – da lässt sich das Verhalten anderer Fluggäste an ebendieser natürlich bestens beobachten: Scheitern sie oder nicht?

Das Narrenvolk wurde außerdem daran erinnert, dass der Haselnarro "keine Vitrine" sei, lernte in einer (offenbar nicht ganz korrekten) Berechnung, dass einige wenige Freibadbesucher dort genug Geld für eine Lokalrunde einsparten und hörten davon, wie Yves Falks Geldbeutel in Straßburg gestohlen wurde – und wie egal das der Polizei zunächst war.

Mitten in seinen Ausführungen wurde der Büttel übrigens von einem Telefonanruf unterbrochen. Der Hausacher Narrenvater sei am anderen Ende der Leitung, hieß es. Und dann verkündete der Büttel: "Das Hausach-Verbot ist aufgehoben!" Ob davon Gebrauch gemacht wurde, dürfte sich in der heutigen Elfimeß ab 11.11 Uhr im "Liung Tschang" klären.