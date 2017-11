Haslach i. K. Haslacher Karatekas zeigen Können

Haslach. Gegründet hatte Franz Bangratz den Verein am 16. Juni 1987. "Unser Verein zählt seit Jahren kontinuierlich zwischen 80 und 90 aktive Mitglieder. Unsere acht Coaches bieten insgesamt neun Trainingseinheiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie spezielle Einheiten wie Hochstufentraining, Frauen-SV und Kampftraining an", informierte Ekki Meyer, der gekonnt durch das Programm führte.

"Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Vorführung, bei welcher es sich nicht um eine Show mit Knalleffekten handelt, sondern bei der die Trainingsinhalte unserer Sportart widergespiegelt werden sollen", erklärte Meyer. Nach der traditionellen Karate-Angrüßung demonstrierte die Unter- bis Oberstufe unter Anleitung von Kinder- und Jugendtrainer Amadeus Schillinger mit lautstarken Kampfschreien gespickt unter anderem Techniken mit Faust, Knie und Ellenbogen. Wichtig waren dabei das Herantasten des Abstands zum Gegner, das Abstoppen der Techniken, Geschwindigkeit, Kraft, Körperhaltung und Konzentration. Mit aneinander hängenden Abwehr- und Angriffstechniken gegen einen oder mehrere imaginären Gegner begeisterten Melissa und Samuel.

Die langsam und schnell durchgeführten "Kumites" erläuterte Meyer bis ins kleinste Detail, so dass das Publikum immer genau wusste, was die Kämpfenden gerade machten. "Wenn der Schmerz eintritt, klopft der Unterlegene am Boden ab", erklärte er. Schwarzgürtelträger Franz Bohnert und Stefan Bilharz waren dann mal Gegner, mal Opfer. Sie beendeten die gut 30-minütige Demonstration äußerst spannend, interessant und amüsant mit der freien Form von Karate. Ihre unkontrollierten Angriffe mit effizientem Konter wurden vom begeisterten Publikum mit großem Applaus belohnt. Nach dem "Abgruß" nahmen die Gäste im Foyer Platz, wo Kaffee und ein großes Kuchenbuffet auf sie warteten. Bürgermeister Philipp Saar überreichte dem Verein ein Präsent.