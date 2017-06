Haslach i. K. Haslacher gedenken "Helden von Bern"

Haslach/Kaiserslautern. Herbert Brosmer und Patric Weber vom Fanclub Kinzigtal des 1. FC Kaiserslautern sind am vergangenen Samstag eigens in die rheinland-pfälzische Stadt gereist, um Walters Tod am 17. Juni 2002, also vor 15 Jahren, zu gedenken.

Der Funke sei übergesprungen, als er das legendäre Fußball-WM-Finale 1954 im Radio verfolgte, berichtet Brosmer. Damals war er 13 Jahre alt, das Haslacher Freibad wurde am gleichen Tag eröffnet – aber für ihn gab es Wichtigeres als Badevergnügen. Er fieberte mit der deutschen Fußballnationalmannschaft um Kapitän Fritz Walter mit, als diese schließlich das schier Unmögliche möglich machte und den Titel errang. Neben Fritz Walter waren vier weitere Spieler des 1. FC Kaiserslautern in der Meister-Elf – und Brosmer war mit dem Fan-Virus infiziert. "So einen Moment vergisst man einfach nicht", sagt er.

Es sollte zwar noch 34 Jahre dauern, bis Brosmer schließlich den Haslacher Fanclub aus der Taufe hob. Das ist allerdings kein Ausdruck einer erst spät entflammten Liebe zu den "roten Teufeln". Er habe praktisch bei jedem Spiel der Kaiserslauterner mitgefiebert, berichtet er im Gespräch mit dem Schwabo. Aber als Vorsitzender des Fanclubs hat er inzwischen auch viele persönliche Kontakte nach Kaiserslautern – "da ist man eng verbunden, es ist fast wie hier in Haslach", sagt er und lacht.