Haslach i. K. Große und kleine Xaveri feiern

Haslach. Stadtpfarrer Helmut Steidel begang mit vielen Haslachern in der Mühlenkapelle die Messe, die von Walter Bührer musikalisch begleitet wurde. Pfarrer Steidel war in seinen Eingangsworten auf diesen großen Heiligen, den "Apostel Indiens und Japans", eingegangen und skizzierte sein bewegtes und von rastlosem Eifer geprägtes Leben, das auf einer dem Festland von China vorgelagerten Insel sein einsames Ende gefunden hatte. Gleichzeitig gratulierte er allen Xaveri und Franz-Xaveri zu ihrem Namenstag.

Im Anschluss an den Gottesdienst begab sich die Namenstagsgesellschaft in das Stammlokal "Kanone". Xaveri tagspräsident Franz-Xaver Giesler zeigte sich ganz besonders erfreut darüber, dass einige junge Namensträger in Begleitung ihrer Eltern zur Feier gekommen waren: Lasse Xaver Hochstein, Maximillian Xaver Spathelf und Gabriel Xaver Sum erhielten einen Nikolaus als Anerkennung.

Weitere Ehrengäste waren an diesem Abend Heide Uhl, die Gattin des Ehrenpräsidenten Xaver Uhl und Franz-Xaver Giesler aus Groß- Gerau in Hessen, sowie der bekannte Musiker und Komponist Xaver Thoma von der "Kanone". Ein Telefonanruf erreichte an diesem Abend die Festgesellschaft aus Lienz in Osttirol, woher sich Pater Franz- Xaver Failer gemeldet hatte.