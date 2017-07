Haslach i. K. Große Probleme mit kleinen Grundstücken

Raumschaft Haslach (lmk). Der Hochwasserschutz in der Raumschaft ist auf einem guten Weg – nur in Steinach hakt’s: So lässt sich die Sitzung des Zweckverbands (ZV) Hochwasserschutz Raumschaft Haslach zusammenfassen. Sie fand am Dienstagnachmittag im Haslacher Rathaus statt.