Haslach i. K. "Größter Kürbismarkt im Schwarzwald"

Kulinarisch können Unentschlossene auch gleich in den Geschmackstest eintreten, denn das Gasthaus Kanone wird vor dem historischen Kaufhaus am Markt mit einer Spezialität aufwarten, die man gleich vor Ort verkosten oder im mitzubringenden Henkelmann auch mit nach Hause nehmen kann: köstliche Kürbissuppe vom König der Speisekürbisse, dem "Hokkaido". Wer es deftiger mag, bekommt am Stand der Metzgerei Lang Leckeres aus der Region, so dass auch das Mittagessen unter freiem Himmel gesichert ist.

Der samstägliche Wochenmarkt findet wie gewohnt parallel dazu statt und auch zahlreiche Stände von Landfrauen, die natürlich nicht nur Kürbisse anbieten werden, runden diesen Marktsamstag in Haslach ab.