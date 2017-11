Haslach i. K. Grandiose Stimmung auf der Partymeile

Haslach. Die ganze Vielfalt des Angebots im Herzen der Stadt war zwar kaum wahrzunehmen, trotzdem kamen alle Besucher auf ihre Kosten. Der Bär hat bis in die frühen Morgenstunden getobt und die Stimmung der Gäste war höchst ausgelassen.

Live, das ist halt ganz was anderes als Konserve! Die Abwechslung, die Vielfalt und die Möglichkeit, mal hier und mal dort reinzuschnuppern, das war auch der ganz besondere Reiz der Haslacher Musiknacht. Egal wo man hinkam, die Gäste genossen die Live-Musik und sprühten nur so vor guter Laune und Frohsinn. Im stets überfüllten Eselsbeck pushte einerseits "DJ Marco" die Stimmung immer höher, im Partyraum der Location hatte aber die Coverband "Michael & Friends" das Sagen. Mit "Born to be wild" und "You ain’t seen nothing yet" unplugged heizte das Duo ihren Fans rockig und poppig ein. Im Takt wippend, klatschend und singend gingen die Gäste zu den Ohrwürmern richtig gut mit.

Let’s have a Party! Ein paar Häuser weiter, im brechend vollen "Adria", konnte man Countrymusik, Rock’n‘Roll und Rockabilly vom Feinsten auf sich wirken lassen. Die "Ballroom Stompers" haben ihre begeistert feiernden Musikfans in handwerklicher Perfektion an Kontrabass, Gitarre und Schlagzeug mit auf eine extravagante Reise in die bunten, swingenden 50ties genommen.