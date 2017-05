Haslach i. K. Geringere Besucherzahlen bereiten Sorgen

Arbeitsames Jahr

Das Jahr war geprägt vom Kindersporttag sowie von vielen sportlichen Auftritten, von Maßnahmen wie Marketing, einem steten Blick auf die Finanzen, Trainerwechsel und Trainersuche, Übungsleiter, Flüchtlinge, Sportgeräteinvestitionen und der Diskussion um die Anpassung der Beiträge. Ein bedeutendes Standbein für die Finanzen sind die Bewirtung bei der "Night of Stars" und der Lumpenball zusammen mit den Gischt-Geischt-Hexen.

Die Rolle des Ehrenamts und die Beachtung durch die Politik wurde mit dem Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner (SPD) bei dessen Besuch in Haslach besprochen. Als Blickfang vor dem Kletterzentrum und für die Naturfreunde gestaltete der Haslacher Künstler Frieder Haser einen Mammutbaum entsprechend um. Der Weltmeister im Sportklettern, Alexander Huber, führte auf Einladung der Sparkasse Haslach-Zell im Kletterzentrum seine spektakulären Übungen vor.

Im kameradschaftlichen Bereich zählt der Vatertagshock zu den beliebten Angeboten. Zweifelsohne zählen das Baden-Württemberg-Finale des Jazz-Dance am 25. November, der Kindersporttag am 25. Juni, der Werfertag und der Skibasar wieder zu den herausragenden Ereignissen auch in diesem Jahr.

Bei den Berichten der sieben Abteilungen hoben deren Leiter noch einmal die Aktivitäten und vor allem die erzielten Erfolge der Sportler hervor.

Das Kinderturnen stellte Adelheid Legath vor, Leichtathletik und Rasenkraftsport Jürgen Schmider, die vom DTB neu geschaffene "Gymwelt" als Gesundheitssport für alle Altersstufen Erich Diemer, das Klettern Florian Lorenz, Ski und Bike Peter Rosenbusch, das Kunstturnen Frank Bohn und Barbara Hildenbrand und die Dance-Gruppen Ellen Winkler mit den Vorbereitungen auf das deutsche Turnfest in Berlin von Samstag bis Samstag, 3. bis 10. Juni.

Zwar konnten die Finanzverwalter Karin und Hans-Peter Heizmann einen guten Bericht vorlegen, dennoch verwiesen sie auf die Verluste in den vergangenen Jahren.

Die Summen, die der Verein bewegt, liegen inzwischen im sechsstelligen Bereich. Wichtigste Einnahmequellen sind die Mitgliedsbeiträge und die Erlöse aus Veranstaltungen. Letztere brechen jedoch wegen geringerer Besucherzahlen immer mehr ein. Um den umfangreichen Sportbetrieb in der Breite und in der Spitze weiterführen zu können, sah sich der Turnrat gezwungen, eine neue Beitragsbemessung vorzunehmen. Diese wurde in entsprechenden Veranstaltungen mit den betroffenen Personengruppen eingehend besprochen. Die Vorstellung der neuen Zahlen sorgte bei den Anwesenden für Gesprächsstoff.

Die Satzungsänderung, über die wegen der neuen Vorstandsstruktur abgestimmt werden musste, stellte Hans-Peter Heizmann vor.

Ehrungen und Neuwahlen wurden rasch bewältigt. Zum Schluss erfuhr der Leichtathlet Marc Prell eine ganz besondere Ehrung. Denn er wurde bei den deutschen Meisterschaften 2017 im Steinstoßen deutscher Meister.

Die Zeiten, in denen ein Vorsitzender in allen Belangen einen Verein leitet, seien längst vorbei, betonte Christopher Ast zu Beginn der Neuwahlen. Deshalb beschloss der TV Haslach eine Satzungsänderung. Danach vertritt nun ein Kollegialvorstand aus drei gleichberechtigten Mitgliedern den Verein in allen Belangen. Damit werden die Zuständigkeiten und Belastungen nun auf mehrere Schultern verteilt. Erstmals in der 153-jährigen Geschichte des traditionsreichen und größten Haslacher Vereins steht eine Frau ganz obenan, denn Monika Hagenburger wurde zudem als Sprecherin gewählt. Ihre Partner im Vorstand sind Torsten Marschner und Christopher Ast. Diese haben auch sogleich eine große Aufgabe, denn sie müssen bis Jahresende zwei neue Finanzverwalter finden. Hans-Peter und Karin Heizmann, die dieses Amt schon seit 30 Jahren mit großem Einsatz versehen, stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Gabi Kopas ist für das Mitgliederwesen und Karola Holzer für das Übungsleiterwesen zuständig. Kassenprüfer bleiben Ludwig Vetter und Peter Holzer.

Die Abteilungsleiter für den Sportbetrieb sind:

Leichtathletik und Rasenkraftsport: Jürgen und Frank Schmider

Kunstturnen: Frank Bohn, Christina Eisenmann, Hans-Peter Legath, Barbara Hildenbrand

Tanzen: Ellen Winkler, Christiane Knoth

Breiten- und Gesundheitssport: Vroni Schmid, Regina Deck

Kinderturnen: Adelheid Legath, Iris Bilharz

Ski und Bike: Peter Rosenbusch, Thomas Roser

Klettergruppe: Florian Lorenz, Reinhard Meyer

Beisitzer: Hermann Duffner, Erich Diemer