Haslach i. K. Gepackt vom Rock’n’Roll-Fieber

Hausach. Begonnen hat alles in den Jahren 1979 und 1980 in der Tanzschule Hermann in Freudenstadt. Dort machte der 14-jährige Welker seine ersten Tanzschritte und wurde schnell vom Rock’n’Roll-Fieber gepackt. Nach dem Durchlauf der Rock’n’Roll-Kurse stand er vor der Entscheidung: aufhören oder einen Verein gründen?

Schnell waren Gleichgesinnte gefunden und am 8. April 1981 wurde der Grundstein gelegt. Anfangs stand ausschließlich Rock’n’Roll auf dem Programm. Die Tänzer waren so engagiert, dass 1985 Tanja Risotto und Robert Harter den siebten Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin belegten.

Im Jahr 1987 traten die "Parkettflitzer" aus Wolfach dem TSC bei. Der Zeitgeist änderte sich. 1992 wurde die Abteilung Standard Latein gegründet. Seither hat es im Verein viele Veränderungen und Neuerungen gegeben. Von zunächst wenigen Tanzbegeisterten ist der Club nun auf 220 Aktive und 15 passive Mitglieder gewachsen und zählt heute zu den großen Vereinen in Hausach. Von den Gründungsmitgliedern im Bereich Standard/Latein sind heute noch Traudel und Konrad Becherer, Ursula Kropp, Peter Scharf und Albrecht Bächle dabei.