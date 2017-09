Haslach i. K. Für Dauerparker wird es bald eng

Die Parkfläche in Bahnhfsnähe, das ehemalige "Zirkusareal", war eigentlich auch als Ausweichfläche für die kommende Bauzeit gedacht gewesen. Da macht allerdings die Bahn der Stadt einen Strich durch die Rechnung. Dort stehen in Kürze Rückbauarbeiten an den Gleisen an, wodurch die Fläche nicht zur Verfügung steht. "Das hätte längst passieren sollen", sagte Wacker. Das Unglück in Rastatt habe jedoch die Pläne der Bahn durcheinandergewirbelt.

Dass das Stadtbauamt ausgerechnet den Niederhofen- und Klosterparkplatz als Ausweichflächen angibt, sorgt zudem für Verwunderung im Städtle. Beide sind bereits jetzt ausgelastet. Oder, wie Martin Schwendemann, Vorsitzender des Haslacher Handels- und Gewerbevereins (HGH), sagt: "Das war ein Fehler. Gerade der Klosterplatz bringt gar nichts, der ist sowieso immer voll." Bei den vom HGH dort gezählten 62 Stellplätzen komme hinzu, dass der Platz auch von Wohnmobilen genutzt wird. Auch der Grafenparkplatz mit 30 Stellplätzen ist bereits jetzt "stetig völlig überfüllt", befindet Schwendemann.

Der HGH hat jüngst die Parkplätze in Haslach untersucht und laut Schwendemann "nach pragmatischen Kriterien durchgezählt", wie viele Autos auf welchen Flächen stehen. Insgesamt zieht Schwendemann für die kommende Zeit ein ernüchterndes Fazit: "Das wird nicht so ganz einfach."

Er empfiehlt Pendlern und Dauerparken, so lange es geht auf den Parkplatz an den Gleisen – gegenüber des Gutmann-Fachmarkts – auszuweichen. Die Parkplätze beim Schwimmbad seien wochentags meistens leer, wodurch sie nun auch zur wertvollen Ausweichfläche werden. Und: "Es gibt ja auch noch den Waldsee-Parkplatz." Dieser sei in etwa genau so viele Gehminuten von der Altstadt entfernt wie der am Schwimmbad. Innenstadtbesucher müssten umdenken und ein paar Minuten Fußweg mehr in Kauf nehmen.

"Auch mit diesen weiter entfernten Flächen sind wir bedeutend besser dran als Einpendler beispielsweise in Offenburg oder Freiburg", setzt er die hiesige Situation in Relation. "Außerdem haben wir ein hervorragendes Bahnnetz. Als Steinacher werde ich in der kommenden Zeit vermehrt mit den Öffentlichen pendeln", wirbt der HGH-Vorsitzende für alternative Beförderungsmöglichkeiten.

Manche "Geheimtipps"

Zudem gibt es noch einige "Geheimtipps" wie den Parkplatz in der Seilerstraße oder die Flächen vor der alten Post, die vor einiger Zeit für Dauerparker freigegeben worden waren. Vor dem ehemaligen Geschäft "Gutmann und Winter" ist unterdessen eher unklar, inwiefern die Flächen genutzt werden können. Denn auch das Gebäude wird mit umgebaut.

Die Neuordnung des Hukla-Areals ist allerdings nicht die einzige Umbaumaßnahme, die in der nächsten Zeit ansteht. Auch der Niederhofenparkplatz und die Flächen bei der Stadthalle und dem Fürstenberger Hof sollen umgestaltet werden. "Diese Maßnahmen sind allerdings gestoppt, bis der Platz am Fitnessturm fertig ist", sagt Wacker. Die Stadt wolle dafür sorgen, dass die Parkplätze nicht parallel gesperrt werden.