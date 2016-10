Haslach i. K. "Freie Dorfschule Kinzigtal" muss schließen

Im Kern gehe es um die Frage, ob die Eröffnung der »Freien Dorfschule Kinzigtal« ein Umzug des Trägers aus dem Freiburger Raum oder eine Neugründung der Schule war. Während die Lehrer samt ihrem Anwalt die Ansicht vertreten, dass es sich lediglich um einen Umzug mit neuer Namensgebung handelt – und der Schule damit entsprechende Zuschüsse zustehen würden – vertrete das Regierungspräsidium die Ansicht, dass es sich um eine Neugründung gehandelt habe.

Damit würde die Freie Dorfschule Kinzigtal in den ersten drei Jahren in der Finanzierung anders behandelt, jährliche Kosten in Höhe von etwa 80 000 Euro würden zusammenkommen. »Wir haben in Absprache mit den Eltern dann die einstweilige Schließung bis zur Klärung der Rechtsfragen beschlossen«, erzählt Andrea Buchholz am Telefon. Sie ist derzeit in Lübeck, wo sie ebenfalls an einer freien Schule arbeitet.

Am 9. Oktober hätte sie den Bescheid zur einstweiligen Schulschließung erhalten, nach dem Ablauf der Beschwerdefrist musste der Unterricht zum Montag, 24. Oktober, eingestellt werden. »Wir haben in Schnellingen sehr viel Zeit in die Vorbereitung investiert, wurden von den Eltern mit sehr viel Eigenleistung bei der Renovierung unterstützt und haben so viel Zeit miteinander verbracht, dass die Schließung einfach sehr weht tut«, bedauert Buchholz den Schritt.