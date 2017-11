Haslach i. K. Freche Früchtchen und Marionetten

Haslach . Ihren Gruppierungen hatten sie durchweg englische Namen wie Jazzfresh, Stardust, Non Stop oder Inspiration gegeben. Sehr schön waren ihre Kostüme in allen Farben, Stoffen und Längen mit dazu passenden Kopfbedeckungen oder anderen Utensilien. Auch Requisiten wie Sauerstoffzelt oder Marktstände bereicherten die Darbietungen.

Hard-Rock und Volksmusik

Die Musik reichte von Hard-Rock über Jazz bis zu Volksmusik und klassischen Klängen. Auch afrikanische Trommeln waren zu hören. Bei der Choreografie und den Darbietungen konnten die Zuschauer die riesige Arbeit, die dahinter steckte, erahnen. Für die zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten dauernden Vorführungen hatten sich die Teams Themen wie "Die kleine Hexe" nach Otfried Preussler oder "Marionetten" und "Afrika" gewählt. Die Haslacher Tanzgruppen mit "Jazz Fresh" hatten das Thema „Hexen“, "YoungInMotion" mit "Handy", "Next Generation" mit "Freche Früchtchen" und "New Generation" mit "Schwarzwaldmädels" in entsprechender Tracht gewählt.