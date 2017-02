Haslach i. K. Fenster Gegg macht nach Insolvenz weiter

Nach der Insolvenz im November hatte Götz Gegg seine gute Vernetzung in der Branche genutzt, um sich intensiv auf die Suche nach einem neuen Geschäftspartner zu begeben. Die Hemmler-Gruppe aus Schutterwald, die sich im Vertrieb von Haustüren, Fenstern, Rollläden, Sonnenschutz und Terassendächern ihren Markt erschlossen hat, sei dann auf ihn zugekommen, erzählte Gegg auf Anfrage des SchwaBo.

Am Freitagnachmittag hatte sich die Geschäftsführung der Hemmler-Gruppe dann bei Götz Gegg im Schnellinger Wolfsgässle eingefunden, um weitere Absprachen über die künftige Zusammenarbeit zu treffen. "Einige Fragen werden sich erst in den kommenden Tagen klären lassen, dazu gehört unter anderem die Personalplanung", erklärte Gegg, der den Haslacher Standort weiterhin verantwortlich leitet. Es sei geplant, einen Teil der bewährten Fenster-Gegg-Mannschaft wieder zu beschäftigen, allerdings sei die Anzahl der Mitarbeitenden noch nicht festgelegt. Auch das von ihm entwickelte und patentierte Revo-Fenster werde vorerst nicht produziert. Diesbezüglich gebe es eventuell zu einem späteren Zeitpunkt weitere Absprachen. "Wir liefern und montieren ab März alles, was von innen nach außen geht", umreißt Gegg das künftige Geschäftsfeld.

Von Haslach aus soll in erster Linie der südbadische Raum beliefert werden. Am Wochenende des 4. und 5. März will sich die "Hemmler & Gegg GmbH" mit einem großen Tag der offenen Tür präsentieren.