Haslach i. K. Fast 100 Jahre alte Tradition

Haslach. Denn ein Kino – oder ein "Kinematographentheater", wie es in einer ersten Anzeige genannt wurde – gibt es in Haslach seit fast 100 Jahren. Im August 1919 veröffentlichte der damalige Betreiber Bayrischen Hofs eine Anzeige. In dieser schrieb er: "Daß ich in meinem Saale ein Kinematographentheater auf eigene Rechnung errichtet habe und mit den Vorführungen demnächst beginnen werde." In der Anzeige führte er weiter aus, er wolle "nur gute, einwandfreie Filme, sowohl belehrenden als auch erheiternden Inhalts" zeigen. Erwachsene mussten für eine Vorführung damals zwischen 80 Pfennig und 1,70 Mark zahlen.

Im Jahr 1895 hatte es erste Vorführungen von Bewegtbildern gegeben – der Film war geboren. Bis nach dem zweiten Weltkrieg hatten sich Kinos und Lichtspieltheater in vielen Städten etabliert, die Filmindustrie nahm Fahrt auf. Auch vor Deutschland machte diese Entwicklung nicht halt. In den 20er-Jahren sollte die Filmindustrie in Deutschland – etwa mit Fritz Langs Werken – Aufwind erhalten und Filme hervorbringen, die bis heute als Klassiker gelten.

Die ersten Filme, die in Haslach liefen, waren noch Stummfilme. Die Musik zur Begleitung wurde in der damaligen Zeit live am Klavier gespielt. Während der Stummfilm-Ära verdienten viele Musiker auf diese Weise ihr täglich Brot.