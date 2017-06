Haslach i. K. Farbenfrohe Stadt-Repräsentantinnen

Die Tracht wird den Bürgerinnen auf den Leib geschneidert. Die Vorlage lieferten Bilder von Carl Sandhaas und Louis Blum. Dass sie vollkommen authentisch ist, belegt auch die Aufnahme der Bürgerinnen in den Bund Heimat- und Volksleben, wie Krafczyk nicht ohne Stolz berichtet. Dieser sei der größte Trachtenverband Deutschlands.

Besonders filigran sind die Hauben gearbeitet. Ihr Schmuck ist mit Goldfäden genäht. "Das sind Kleinst- und Feinstarbeiten", sagt Müller. "Heutzutage bekommt man das Material fast nicht mehr." Die Hofstetterin, die die Hauben näht, sei eine der letzten, die dieses Handwerk überhaupt noch beherrsche. Was Neumitglieder betrifft, gibt es genau an dieser Stelle derzeit einen Engpass: "Wir haben keine Hauben mehr", sagt Müller und lacht. Das solle aber Interessierte nicht davon abhalten, sich zu melden. Zwar nennt Krafczyk es "bemerkenswert", dass derzeit 14 Frauen bei den Bürgerinnen aktiv sind, aber wie jeder Verein kann auch dieser nur bestehen, wenn Nachwuchs da ist. Die Trachtenträgerinnen übernehmen repräsentative Aufgaben bei wichtigen Anlässen der Stadt Haslach – "und die Tracht gehört doch zu einer Stadt, in der so viele Traditionen leben wie hier, dazu", sind Müller und Krafczyk sich einig.

Neben den repräsentativen Auftritten bei Stadtfesten oder Umzügen organisieren die Bürgerinnen eigene Feste – jährlich das Bierkellerfest, aber auch das badische Trachtenfest 1999 gemeinsam mit der Bürgerwehr. "Das war ein Höhepunkt des Vereinslebens", blickt Krafczyk zurück.

Ihren 30. Geburtstag feiern die Haslacher Bürgerinnen am Sonntag, 18. Juni, auf dem Kirchplatz. Es beginnt um 11 Uhr, eine Bewirtung ist vorgesehen. Zudem treten die Musiker von "Handgemacht" auf. Es findet bei jedem Wetter statt, denn es werden Zelte aufgestellt.

Die Tracht der Haslacher Bürgerinnen ist eine Festtagstracht, die zu hohen Feiertagen in Haslach getragen wurde. Sie besteht aus einer Haube mit Goldfäden, einem Kleid mit Baumwollunterrock und Schürze, einem Halstuch, Stoffbeutel und schwarzen Strümpfen sowie Schuhen. Dazu tragen die Bürgerinnen ein sogenanntes "Halsnister", eine Kette aus Granatsteinen.