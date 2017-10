Haslach i. K. Familiensonntag ist ein Erfolg

Am Beginn des Familiensonntags stand nasskaltes Wetter, das sich zusehends besserte und die Menschen ins Städtle lockte. Und so hatten die Helfer der Haslacher Feuerwehr bald alle Hände voll zu tun, um ihre Gäste auf dem Marktplatz mit Schlachtplatten in verschiedenen Zusammenstellungen oder Würstchen und Pommes zu bewirten. Kurz nach 14 Uhr waren dann Kartoffelbrei und Sauerkraut ausverkauft und die Jugendfeuerwehrleute trugen zu den Klängen der Mühlenbacher Bauernkapelle eifrig Geschirr und leere Gläser ab.

Für die Musiker um Edi Neumaier war es der letzte Auftritt als Bauernkapelle, sie werden künftig nicht mehr gemeinsam auftreten. "Wir sind in die Jahre gekommen, werden aber auch weiterhin Musik machen", erzählte Neumaier den Zuhörern. Um sich auf ihrem weiteren Weg gegenseitig Gutes zu wünschen, spielten sich die Musiker eine Glücksstern-Polka, für die sie viel Applaus bekamen.

Mittlerweile waren die Altstadtstraßen belebt und in den Fachgeschäften herrschte Hochbetrieb. Egal, ob man sich für die neueste Herbstmode, Schuhe oder schönen Schmuck interessierte – viele der Festbesucher wurden am verkaufsoffenen Sonntag fündig.