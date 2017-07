Haslach i. K. Fahrzeuge werden am Sonntag gesegnet

War der aus Haslach stammende Palotinerpater Hans Baumann wieder auf Heimaturlaub, dann war klar: Es ist wieder Fahrzeugsegnung. Eingeläutet wurde diese Segnung stets durch den sonntäglichen Gottesdienst, der dann in der Klosterkirche gefeiert wurde. Danach folgte die feierliche Segnung der Fahrzeuge, meist mit frischen Blumen geschmückt.

Inzwischen wurde die Feier zwar zeitlich verlagert, geblieben aber ist das große Interesse an dieser Jahrzehnte währenden Tradition und das Vertrauen der Menschen, mit dieser Segnung den besonderen Schutz des Heiligen Christophorus zu erfahren.

Er zählt zum Kreis der Märtyrer und der 14 Nothelfer. Sein Bild befindet sich an vielen öffentlichen Plätzen und an Flussläufen, denn die Betrachtung seines Bildes am Morgen versprach die Bewahrung der Lebenskraft bis zum Abend.

Die Fahrzeugsegnung findet am morgigen Sonntag gegen 11.20 Uhr nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche auf dem Klosterplatz statt. Das Patrozinium der Klosterkirche St. Christophorus findet am Mittwoch, 26. Juni, ab 19 Uhr in der Klosterkirche statt.