Haslach i. K. Erfolgreiche Sportler ausgezeichnet

Haslach. Im Rahmen einer würdigen Veranstaltung vor einer großen Schar von Aktiven aller Sportarten, Vereinsvorständen, Trainern, Betreuern und Angehörigen durften die Geehrten Edelmetall in Form von Gold-, Silber- und Bronzemedaillen der Stadt entgegen nehmen.

Insgesamt waren von den Vereinen 196 Anmeldungen erfolgt. So waren 108 Sportler mit ihren 26 Trainern und fünfzehn Vereinsvorsitzenden eingeladen worden. In seiner Begrüßung sprach Bürgermeister Heinz Winkler neben den Aktiven vor allem auch den vielen ehrenamtlichen Trainern, Betreuern, Begleitern und Verantwortlichen, die den Sport in der Stadt so tatkräftig mitprägen, Lob und Anerkennung aus.

Ganz besonders hob er die ausgezeichnete Jugendarbeit in den Vereinen hervor, die man nicht hoch genug würdigen könne. Für jeden Einzelnen und für jede Mannschaft fand das Stadtoberhaupt persönliche Worte, was von den Sportlern mit Freude aufgenommen wurde.