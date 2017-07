Haslach i. K. Eine Modenschau ist der Höhepunkt

Kurz vor 18 Uhr fielen ein paar Tropfen vom Himmel, doch der Wettergott hatte ein Einsehen, und vertrieb die schwarzen Wolken. Und so konnte Schulleiter Christof Terglane dann mit ein paar Begrüßungsworten an Schüler, Eltern, Verwandte und Lehrer pünktlich den offiziellen Teil des "Rock am Campus" eröffnen. Nach einem Applaus an die Sonne bedankte sich dann auch Marco Fritzsche, der zusammen mit Konrektor Joachim Stötzel das Fest organisiert hatte, in Reim-Form bei Elternbeirat, Akteuren und allen Helfern. Anschließend genossen die Besucher drei Stunden lang Live-Musik, Gesang, Tanzaufführungen und Modeschauen und erlagen dem Charme sowie dem Können der hoch motivierten Schülerinnen und Schüler.

Die "Bläserbande" um Simone Heitzmann eroberte mit ihrem Spiel auf Querflöte, Klarinette, Posaune, Tuba und Saxofon als erstes die Herzen der Besucher und punktete unter anderem mit "Freude schöner Götterfunken". Über großen Applaus und mehrere La-Ola-Wellen konnte sich die Tanzgruppe der 4b freuen, die unter Leitung von Silvia Herr einen tollen Tanz einstudiert hatte. "Ihr wart klasse", lobte Marco Fritzsche, der das Programm moderierte.

Einmal pro Woche, immer montags, probt der Grundschulchor um Juliane Kuner, der sich singend, klatschend, schnippend und sich in alle Richtungen bewegend sicher war: "Singen ist ’ne coole Sache". Schon ganz aufgeregt hatten die elf Mädels und der Jungen von der Tanz-AG um Casimira Flores, auf ihren Auftritt gewartet. Ihr lateinamerikanischer Tanz zum Song "Despacito" kam gut an.

"Ich freue mich riesig darauf", sagte Fritzsche, als er die "Schulband Mühlenbach" um Schulleiter Stefan Benz anmoderierte, die mit fünf Ohrwürmern, wie "An Tagen wie diesen", "Wenn sie tanzt" oder dem "Cup-Song" für Furore sorgte. Loni Grießbaum hatte dabei mit ihrem gut hörbaren Spiel mit dem Becher mit ganz besonderer Fingerfertigkeit geglänzt.

Eine Premiere und ganz besonderer Höhepunkt sind die jungen Schülermodels gewesen. Sie präsentierten trendige Kleidung, die der Bildungspartner des Haslacher Bildungszentrums, die Modehäuser Giesler/Mikado, zur Verfügung gestellt hatte.

Mit markanten Zopffrisuren kassierten die Mädels der Klassen 6b und c für ihren gelungenen akrobatischen Tanz zum Song "Chöre", den Nicole Zapf mit ihnen einstudiert hatte, großes Lob und lang anhaltenden Applaus. Später rockte die sechsköpfige Schulband aus Gengenbach "No Decision" mit vier Liedern, unter anderem mit "Faded" von Alan Walker oder "Narcotic" von Liquido die Bühne.

Publikum geht voll mit

Nach dem souverän gespielten "Summer of 69", das vier Schüler der Schulband des Bildungszentrums "Neverever" in Eigenregie einstudiert hatten, setzte die komplette Band um Musiklehrer Markus Obergföll mit sechs Songs dem Spektakel die Krone auf. Egal ob mit "Bad Day", "Seven Nation Army" oder "Royals" – das begeisterte Publikum ging nochmal voll mit, bevor alle kurz nach 21 Uhr den Nachhauseweg antraten.

Bewirtet wurden die Gäste vom Elternbeirat. Neben den Spezialitäten des türkischen Elternvereins kitzelten die Grillwürste der Metzgerei Lang die Gaumen der Gäste, das Eis und die Milchshakes des Party-Mobil Zum Raben“ sorgten für Abkühlung.

Am Haslacher Bildungszentrum (BZ) werden 850 Schüler in 41 Klassen unterrichtet. Das BZ beinhaltet eine Grundschule, eine Werkrealschule und eine Realschule. In vier Kooperationsklassen findet gemeinsamer Unterricht mit geistig behinderten Kindern der Carl-Sandhaas-Schule Haslach statt.