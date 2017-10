Haslach i. K. Eine Meisterin der Blumenbilder

Haslach (red/lmk). Denn wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, verbindet Einiges die Familie Merian mit dem Kinzigtal und der Hansjakob­stadt.

"Mit der seit 1948 erscheinenden gleichnamigen Reisezeitschrift ist der Name Merian schon vor Jahrzehnten in Deutschland zum Allgemeingut geworden", heißt es in der Mitteilung. Er geht zurück auf eine ehrenwerte Basler Handwerksfamilie. Erstmals nachweisbar ist der Name im Ort Lüttelsdorf, nahe Delemont im Kanton Jura.

Der erste große Vertreter der Familie war Matthäus Merian der Ältere (1593-1650), ein berühmter Kupferstecher und der Vater von Maria Sibylla Merian. Seine wirklichkeitsgetreue Abbildungstechnik wurde für viele seiner Nachfolger ein Vorbild. Denn die spätmittelalterlichen Städteansichten von Hartmann Schedel 1498 in der Nürnberger Chronik und Sebastian Münsters Cosmographia von 1544 zeigen viele Städte nur schemenhaft, weil die Autoren nicht vor Ort gewesen waren. Merian dagegen bereiste die Gegenden. Die detailgetreuen Ansichten der Stadtbefestigungen waren für damalige Feldherren so wichtig wie heutzutage ein ordentlicher Stadtplan im Merian-Reiseführer.