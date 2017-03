Haslach i. K. Ein Welpenkurs im Wartezimmer

Heute geht es in erster Linie darum, wie sich die Tiere und ihre Besitzer im Wartezimmer eines Tierarztes richtig verhalten. "Wenn ein Hund Aufmerksamkeit sucht in dem er bellt, sollte er auf keinen Fall gestreichelt werden. Denn das bestärkt ihn in seinem Tun", erklärt Hundetrainerin Silke Matt. "Wenn die Hunde keinen Impuls bekommen, schalten sie automatisch in den ›Energiesparmodus‹ und verhalten sich völlig ruhig."

Dass das in einem Wartezimmer gar nicht so einfach ist, zeigt sich schnell. Die Stühle stehen eng beieinander, die Hunde liegen vor ihren Besitzern auf dem Boden und können sich den neuen Impulsen kaum entziehen. Erst eine Auflockerung der Sitzordnung und das Unterbinden des Blickkontakts zwischen den Hunden lässt sie zur Ruhe kommen. "Seien Sie da ganz offen und handeln sie im Wartezimmer selbst", ermuntert Tierärztin Sandra Schnaidt.

Dann wird es für die Welpen ernst, eine erste Untersuchung und das Wiegen erwartet die jungen Hunde. Um den Stress für die Tiere so gering wie möglich zu halten, gibt es seitens der Tierärztin und ihrer Helferin Annette Lauble einige Leckerlis. Diese Art der Bestechung wirkt, geduldig lassen sich "Luna", "Smoky" und "Branko" nacheinander auf den Untersuchungstisch heben und ihre Vitalfunktionen überprüfen.