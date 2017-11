Haslach i. K. Ein gutes Auge und ein bisschen Glück

Dass er im Laufe der Jahre ein gutes Auge für ebendiese entwickelt hat, zeigt sich an den Haslacher Kalenderbildern. Da spiegelt sich beispielsweise der Kirchturm im Rathausfenster oder scheint die Treppe des Urenkopfturms direkt in die unendliche Weite des Himmels zu führen. "Manchmal ist es aber auch einfach das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein", findet Schmider und erzählt vom Zustandekommen des Landesschau-Fotos. Er sei am 15. Oktober nach einem Auftritt mit der Trachtenkapelle noch ein bisschen am Haslacher Waldsee unterwegs gewesen. Dort habe er dann den Pilz vor den herbstlich bunten Blättern gesehen, ihn fotografiert und sich damit um das Wetterfoto des Monats beworben.