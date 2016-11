Haslach i. K. "Du kannst den Berg nicht bezwingen"

Nachdem Reinhold Messner alle Achttausender bestiegen hatte, sei der "Tod des Alpinismus" beschworen worden. Es gehe aber nicht nur darum, was gemacht werde, sondern auch, wie es gemacht werde: Die Art des Kletterns habe sich geändert. Huber berichtete vom sogenannten "Fee-Solo-Climbing", bei dem ohne Sicherung geklettert wird. Und das sei "eine todsichere Angelegenheit", wie er dem verdutzten Publikum erläuterte: Die direkte Auseinandersetzung mit der Wand stehe im Mittelpunkt. "Die Sicherung ist da. Sie kommt aus mir, meinem Können heraus."

Viel Zeit des rund einstündigen Vortrags verwendete er auf das Vorhaben der "Huberbuam", das im Dokumentarfilm "Am Limit" gezeigt wird: Den Schnelligkeitsrekord an der 1000 Meter hohen Route "The Nose" am El Capitan im amerikanischen Yosemite Valley zu brechen, der damals bei rund 2:48 Stunden lag. Noch immer voller Ehrfurcht berichtete Huber von den Vorbereitungen und Versuchen an diesem "gigantischen Granit-Ozean". Der Dokumentarfilm berichtet letztlich vom Scheitern des Vorhabens, weil Thomas Huber sich bei einem Sturz verletzte. Ein Jahr später schafften die Brüder den Rekord jedoch: Sie erkletterten "The Nose" letztlich in 2:45:45 Stunden – für die Erstbesteigung hatten Pioniere 47 Tage gebraucht.

Auf Rekordjagd ist Alexander Huber nicht mehr. "Alles hat sein Limit. Wir als Menschen sind begrenzt." Darum geht es ihm aber auch nicht. Dankbar dafür, eine derart feste Seilschaft mit seinem Bruder zu haben, ist er immer noch im Klettersport aktiv. "Das Schöne ist, dass der Sport einen das ganze Leben begleiten kann." Was der Sport und die Erlebnisse am Berg ihn gelehrt haben, fasste Huber am Ende gewissermaßen als Lebensweisheit zusmamen: "Immer schön festhalten. Und vor allem nicht loslassen."

Der Vortrag fand im Rahmen der Verleihung des Kinzigtaler Ehrenamtspreises statt. Über diese berichten wir auf der Aufschlagseite.