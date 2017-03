Haslach i. K. Ditter ist "Partner der Feuerwehr"

Haslach. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands Hartmut Ziebs gratulierte in Form einer Urkunde. Rolf und Brigitte Ditter unterstützen die Haslacher Feuerwehr schon seit vielen Jahren und sind mit ihr als langjähriger Gönner eng verbunden. Bürgermeister Heinz Winkler bedankte sich im Namen der Stadt für deren großes Engagement zum Wohl der Bürger.

"Ich freue mich, dass wir heute mit dem kompletten Kommando der Feuerwehr zu ihnen in ihre Firmenzentrale kommen dürfen", sagte Abteilungskommandant Stefan Possler, der zusammen mit seinen Kollegen Bruno Neumaier und Rolf Geiger, Fabian Kinnast und Christian Münzer (beide Bollenbach) sowie Jürgen Schätzle und Ralf Müller (beide Schnellingen) zum ersten Mal in der Geschichte Haslachs diese Auszeichnung überreichen durfte.

Seit der Gründung der Führungsgruppe habe Ditter Plastic schon eine Vielzahl an Spenden getätigt: Sei es in Form zahlreicher Ausrüstungsgegenstände für Fahrzeuge, Laptop, Gas-Grill oder einer Plane für die Altpapierpritsche. Und mit der Übergabe einer gasbetriebenen Übungswanne im Wert von circa 25 000 Euro habe sie die größte Einzelspende in der Geschichte der Feuerwehr geleistet. "Durch Ihren Beitrag konnte auch die Anschaffung einer Wärmebildkamera realisiert werden, die heute in der ganzen Raumschaft Haslach und auch im ganzen Harmersbachtal eingesetzt wird, und deshalb der Bevölkerung der ganzen Region zu Gute kommt", betonte Possler.