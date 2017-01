Haslach i. K. Direkter Kontakt ist ein persönliches Anliegen

Nitz erklärt, Haslach sei ihm bekannt, "da ich im Schwarzwald desöfteren ein paar Tage entspanne, beim Wandern und Radfahren". Bürgermeister der Hansjakobstadt zu werden, sei für ihn eine berufliche Herausforderung, der er sich gerne stelle. Er ist sich sicher, dass es in Haslach "wie in jeder Stadt" Probleme gebe, die es anzupacken gelte. "Es ist mir ein besonderes Anliegen, dies im direkten Gespräch mit den Bürgern zu erörtern, um lösungsorientierte Ansätze herauszuarbeiten", schreibt Nitz per E-Mail. Den Wahlkampf wolle er "vordergründig im persönlichen Kontakt" führen. Die Bürger hätten demnach die Möglichkeit, ihn "bei verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen wie zum Beispiel der öffentlichen Bewerbervorstellung kennenzulernen".

Für Haslach sieht Nitz touristisches und wirtschaftliches Potenzial, das es zu eruieren gelte. "Soweit nicht schon in erforderlichem Ausmaß vorhanden", soll es ausgebaut werden. Angesprochen auf etwaige kommunalpolitische Erfahrungen, schreibt Nitz: "Ich bin der festen Überzeugung, dass ich mit meiner Lebenserfahrung und gesundem Menschenverstand, gemeinsam mit den Bürgern, Vereinen und städtischen Einrichtungen, mittel- und langfristig hervorragende Perspektiven für die Stadt Haslach entwickeln kann."

Nähere persönliche Angaben macht Nitz auch auf Anfrage nicht. Die fundierte Auseinandersetzung mit inhaltlichen Themen für Haslach ist Nitz sehr wichtig. So stellt er diese auch als Hauptaufgabe in den Vordergrund, wenn er gefragt wird, warum die Kontaktaufnahme mit der Presse spät erfolgte. "Ich denke nicht, dass es darauf ankommt, in erster Linie Kontakt mit der Presse aufzunehmen", erklärt Nitz per E-Mail.