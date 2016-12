Haslach i. K. "Diese Rechnung kann nicht aufgehen"

Bis zum 5. Januar wird die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten begehbar sein, Informationshefte und Broschüren werden den Interessierten mitgegeben. Sein besonderer Dank gelte "der sehr aktiven Haslacher Ortsgruppe" mit mehr als 70 Mitgliedern um Dorit Kern, Gotthard Vetter und Adolf Kopp" für die Organisation. "Wussten Sie, dass die in der Pflege Arbeitenden die am stärksten gefährdete Gruppe für psychische Erkrankungen ist?", fragte Meier dann die Gäste. "Der finanzielle Druck nimmt in der Pflege ständig zu", bedauerte Meier und sprach von einer zunehmenden Ökonomisierung in der Pflege.

Die gesellschaftlich so unverzichtbare Arbeit werde schlecht entlohnt und die Pflegenden seien gesundheitlich gefährdet. Private Anbieter würden sich die Rosinen herauspicken und dort arbeiten, wo die Rendite stimme. Die Sozialunternehmen wie Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt oder Arbeiter-Samariter-Bund würden dagegen ihren Versorgungsauftrag in der Fläche sehen und annehmen.

"Diese Rechnung kann nicht aufgehen", befand der Diözesansekretär. Er plädierte für eine solidarische Regelung der Beitragszahlung in die Pflegekassen und verwies auf den Abschlussbericht der Enquetekommission "Pflege" mit Ergebnissen und Erkenntnissen zur Stärkung des Pflegeberufs, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Sicherstellung der Aus- und Weiterbildungsqualität sowie die Stärkung pflegender Angehöriger.

Renate Buchgeister ist die Nachfolgerin von Otto Meier und ab Januar neue KAB-Diözesansekretärin. Bis November war sie als Pflegefachkraft der Sozialstation Kirchzarten tätig und erzählte aus ihrer persönlichen Erfahrung. "Was fehlt, was auch die Kasse nicht bezahlt, ist Zeit", war ihre Hauptkritik – beispielsweise die Zeit für Gespräche mit dem zu Pflegenden, aber auch mit den Angehörigen. Selbst wenn die Geschäftsleitung viel Verständnis für längere Einsätze zeige, bleibe das Problem der Refinanzierung. Die Diskrepanz sei sehr frustrierend. "Es kann nicht sein, dass Arbeit geleistet wird, die nicht bezahlt wird", war ihr persönliches Fazit.