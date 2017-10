Haslach i. K. Die Merian: ihrer Zeit weit voraus

Anhand zahlreicher anschaulicher Beispiele in einer Powerpoint-Präsentation, aber auch mithilfe der in der Praxis ausgestellten farbenfrohen Werke, zeichnete Strehler in ihrem Vortrag selbst das Bild einer Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. 1647 geboren, wuchs "die Merian", wie Strehler sie nannte, in einer Zeit auf, "in der Frauen im Grunde nichts wert waren", stellte Strehler klar. Trotzdem setzte sie sich über viele gesellschaftliche Konventionen hinweg: Sie beschäftigte sich mit "unwürdigem Getier" und entdeckte dabei die Metamorphose der Insekten. Allein mit der Forschung lief Merian Gefahr, noch als Hexe verschrien auf dem Scheiterhaufen zu landen. Sie ließ sich scheiden – und schließlich trat sie, nur in Begleitung einer Tochter, eine strapazenreiche Reise nach Surinam an. Dort fertigte sie wiederum Zeichnungen der Insekten- und Pflanzenwelt an. Durchaus "geschäftstüchtig", wie die Kuratorin erklärte: Die Blumen, die Merian ins Zentrum der Bilder rückte, galten in der Heimat als Exoten und garantierten, dass die Stiche daheim gekauft wurden.