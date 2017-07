Haslach i. K. Die Haslacher Storchenfamilie ist auf Ausflug

Haslach (zyk). Wahre Flugkunststücke konnten Zuschauer am Montag um den Kirchturm erleben. Nach den ersten Flugübungen schaffte es einer der drei zunächst nicht wieder hinauf ins Nest und hielt sich auf einem darunter gelegenen Absatz auf. Doch dann schaffte auch er es zurück und die drei waren wieder beieinander. So ist es jetzt auch im Brühl. Etwas abseits ihrer Eltern suchen die drei Jungstörche, immer noch erkennbar an ihrem schwarzen Schnabel, ihre Nahrung. Zwischendurch starten die Jungen immer mal wieder durch und überfliegen die Hausdächer im nahegelegenen Neubaugebiet im Brühl.