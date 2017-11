Seit den 1980er-Jahren bietet der "Club 82" Theaterprojekte für Menschen mit und ohne Behinderung. Zuerst gab es die Gruppe Rumpelstilz, die einen EU-Auftritt in Brüssel schaffte. Die Nachfolgegruppe Echt bringt selbst entwickelte Stücke auf die Bühne. Dies ist auch der Verdienst von Bernhard Asal, der die Geschichten mit den Schauspielern entwickelte und als Regisseur umsetzte. Für die gezeigte Kriminalkomödie "Mit-Gift" wurden im März zwei professionelle Schauspieler für einen Workshop mit den Protagonisten engagiert. Bis zur Premiere am 13. Oktober in Elzach wurde fleißig geprobt und das Stück anschließend in Freiburg aufgeführt.