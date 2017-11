Haslach i. K. Die Geschichte muss erfahrbar sein

Haslach. Dass die Ideologien der Nationalsozialisten auch vor dem Kinzigtal nicht Halt gemacht haben, verdeutlicht seit 19 Jahren die Haslacher KZ-Gedenkstätte Vulkan. Seit November 2012 gibt es in Haslach zudem den "Weg des Erinnerns" (siehe Info). Nun ist ein weiteres Puzzleteil dazugekommen, das die Erinnerung an die NS-Zeit wach halten soll: Eine Projektarbeit, die Lehrern im Umkreis Möglichkeiten bietet, den "Vulkan" und den "Weg des Erinnerns" aktiv in den Geschichtsunterricht einzubinden.

Erarbeitet und sich gut ein halbes Jahr damit befasst hat sich Susanne Meier-Gerwig. Sie und ihr Ehemann Mathias Meier-Gerwig sind Lehrer für Deutsch und Geschichte am Hausacher Robert-Gerwig-Gymnasium und haben sich mit der Geschichte der Gedenkstätte bereits intensiv befasst, als sie den "Weg des Erinnerns" initiierten. "Die beiden sind ein großes Glück", lobt Gedenkstättenleiter Sören Fuß eingangs des Pressegesprächs.

"Diese Projektarbeit soll die Gedenkstätte in den Schulen besser anbinden", führt Susanne Meier-Gerwig aus. Sie ist so konzipiert, dass sie in den Klassen neun bis elf an Gymnasium, Real- oder Gesamtschule ausgeführt werden kann. Aufgeteilt ist sie in sieben Themenblöcke, die sich überwiegend mit den sechs Stationen des "Wegs des Erinnerns" decken. Das Ziel: "Die Schüler erarbeiten mit den vorliegenden Materialen selbst eine Führung über den ›Weg des Erinnerns‹ bis hinauf zur Gedenkstätte", informiert die Lehrerin. "Sie erarbeiten die Informationen eigenverantwortlich." Dabei befassen die Schüler sich in Gruppen mit einer der Stationen. "Die von uns bereitgestellten Materialien beinhalten jeweils einen Infotext zur Station. Damit die Schüler auch historisch korrektes Arbeiten mit Originalquellen erlernen, sind solche bei den Materialen dabei", führt Mathias Meier-Gerwig weiter aus.