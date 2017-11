Haslach i. K. Die Finanzen haben jetzt Andere im Blick

"Spengler gilt als Urgestein der Freien Wähler. Sie war seit Gründung des Ortsvereins die Kassiererin", blickt Schriftführerin Carola Geiger in einer Pressemitteilung zurück. "Dank ihrer Mithilfe konnten sich die Freien Wähler in Haslach etablieren." Auch die Kassenprüfer waren seit Gründung des Ortsverbands in ihrem Amt aktiv.

Im Rahmen der Neuwahlen wurden die übrigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde der Kassierer Werner Schmitt, der durch die neuen Kassenprüfer Anita Rauber und Mechthild Bender unterstützt wird. Vorsitzender bleibt Joachim Prinzbach, sein Stellvertreter Patrick Summ. Schriftführerin ist weiterhin Carola Geiger.

Im Anschluss an die Wahlen informierten die Haslacher Stadt- und Ortschaftsräte der Freien Wähler über aktuelle kommunalpolitische Themen. "Stadt und Stadträte beschäftigen derzeit unter anderem die Parkraumsituation in der Innenstadt, der Wohnungsbau und hier insbesondere der soziale Wohnungsbau und die Sanierung der Kanalisation", schreibt Geiger.