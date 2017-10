Haslach i. K. Die "bösen Buben" bereiten viel Spaß

Haslach. Viele Eltern und Großeltern waren mit ihren Kindern und Enkeln gekommen. Aber auch ältere Herrschaften wollten die Streiche des weltbekannten Duos wieder einmal erleben. Verwendet wurde Buschs Originaltext in den gereimten Versen – sowohl gesprochen als auch gesungen. Die Melodien entstammen vorwiegend Opernpartien, aber auch Operette und Volksmusik waren vertreten. Ob Mozarts "Zauberflöte", Bizets "Carmen" oder das "Wiegenlied" von Brahms: alles passte bestens zusammen.

Szenisch dargestellt wurden die ersten beiden Streiche mit den Hühnern und Witwe Bolte. Das Gelächter der Kinder, als der arme Schneider Böck in den Fluss fiel und von den Enten wieder herausgezogen wurde, oder Onkel Fritzens Maikäferjagd sorgten für weitere ungetrübte Heiterkeit.

Die Streiche mit Lehrer Lämpels explodierender Tabakspfeife und den Fall in den Teig mit anschließender Verarbeitung als Brote in der Backstube des Bäckers verdeutlichte der Erzähler an zwei Tafeln. Darauf waren die Originalbilder aus Buschs Buch vergrößert und kopiert. Still wurde es, als Bauer Mecke die beiden Strolche in Säcke steckte und zur Mühle trug. Die Spannung löste sich erst wieder, als aus dem Trichter der Mühle die Körner rieselten. Sie wurden von den Kindern sofort aufgesammelt.