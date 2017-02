Haslach i. K. Der Weltmeister wird dicht umlagert

Haslach. Ein Stau der besonderen Art bildete sich gestern zwei Stunden lang in der Haslacher Innenstadt. 82 Old- und Youngtimer, darunter zwei VW Käfer aus dem Jahr 1954 und mehr als 20 Porsche, machten im Rahmen der AvD-Histo-Monte einen Zwischenstopp mit Durchfahrtkontrolle. Die Teams waren gestern gegen neun Uhr in Frankfurt gestartet und bei trübem Wetter durch den Odenwald sowie den Nordschwarzwald ins Kinzigtal gekommen.

Kurz vor 18 Uhr konnten die mehreren Hundert Zuschauer das Fahrzeug mit der Startnummer eins begrüßen: einen von den Vorjahressiegern gesteuerten Audi Quattro, Baujahr 1983. Bei der Ankunft erhielten alle Piloten und Copiloten eine Kostprobe Schwarzwälder Schinkens.

Mit der Startnummer acht fuhr der zweifache Rallye-Weltmeister und viermalige Sieger der Rallye Monte Carlo, Walter Röhrl, in seinem legendären Audi Quattro A2 unter starkem Beifall durch das Spalier der Zuschauer. In der 20-minütigen Pause war die Rallye-Legende durchgehend von einer Menschentraube umringt und erfüllte geduldig Autogramm- und Fotowünsche. Und er erinnerte sich an seine letzte rennsportliche "Visite" in der Region bei der Rallye Monte Carlo 1983. "Da bin ich bei Schnee durch den Schwarzwald getobt", so Röhrl. Übrigens sehr erfolgreich, denn er gewann den Wettbewerb. Sein Beifahrer Dirk Johae gab sich entspannt. "Noch sitze ich ganz beruhigt neben ihm. aber heute war ja auch erst der erste Tag", meinte der Stuttgarter mit einem leichten Augenzwinkern.