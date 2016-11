Haslach i. K. "Der soziale Kitt einer funktionierenden Gesellschaft"

Und dann war es so weit: Was Jacobs zuvor noch als kleine "Oscarverleihung" betitelt hatte, wurde von Schmidt feierlich vollzogen. Den dritten Preis und damit 500 Euro erhielt Elfriede Stöhr. Für ihren Einsatz für das Kleiderkarrussell hatten 112 Personen abgestimmt. Sie will mit der Zuwendung die Spielecke verbessern und die Kaffee-Ecke "gemütlich machen".

Horst Kopp war gleich von zwei Stellen vorgeschlagen worden. Für seinen Einsatz unter anderem im Schwarzwaldverein und der Werkstatt des Seniorenwerks Haslach stimmten 149 Personen ab. Die 1000 Euro, die Kopp für den zweiten Preis erhält, will er für Menschen, die in Not geraten sind, spenden.

Mit einem "überwältigenden Ergebnis" von 459 Stimmen landeten die Helfer vor Ort auf dem ersten Platz. Sie leisten bei Tag und Nacht nicht selten lebensrettende Soforthilfe, wenn der Notarzt zu lang ins Harmersbachtal braucht. Sybille Golla, Barbara Schwarz, Marius Heitzmann, Bernd Laifer und Julian Schilli waren seit Gründung der Gruppe im Jahr 2010 bereits bei mehr als 550 Einsätzen vor Ort. Das Geld wollen sie sie für den laufenden Betrieb verwenden.

Erfreulich die Tatsache, dass die Haslacher Stadthalle an diesem Abend sehr gut besetzt war. Die vorherige Resonanz auf den Kinzigtaler Ehrenamtspreis hätte jedoch größer ausfallen können. Der Sparkassen-Vorstand zeigte sich jedoch optimistisch, dass dies der Fall sein wird, sobald der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehene Kinzigtaler Ehrenamtspreis höhere Bekanntheit erlangt.

Danach hielt "Huberbua" Alexander Huber einen Multivisionsvortrag. Auch er lobte zu Beginn den Einsatz der Ehrenamtlichen im Kinzigtal. Über den Vortrag berichtet der SchwaBo auf der Haslach-Seite. Das eingenommene Eintrittsgeld stockte die Sparkasse auf einen Betrag von 13 500 Euro auf, die laut Jacobs an die 26 Kindergärten im Geschäftsgebiet gespendet werden.