Haslach i. K. "Der Ehrenamtspreis ist in der Region angekommen"

Der Kinzigtaler Ehrenamtspreis ist mit insgesamt 3000 Euro dotiert. Davon bekommt der Drittplatzierte 500 Euro, der Zweitplatzierte 1000 Euro und der Erstplatzierte 1500 Euro. Mit dem ab dem heutigen Freitag freigeschalteten Online-Voting wird die Reihenfolge der Preisträger bestimmt. Hier haben die Einwohner des Geschäftsgebiets der Sparkasse Haslach-Zell das letzte Wort. Die Abstimmung ist von heute, Freitag, 8 Uhr, bis Freitag, 3. November, über die Internetseite www.sparkasse-haslach-zell.de oder per Stimmzettel möglich. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 15. November, ab 19 Uhr in der Haslacher Stadthalle statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung ist Matthias Steiner, ehermaliger Welt- und Europameister sowie Olympiasieger im Gewichtheben, zu Gast. Er hält einen Vortrag mit dem Titel "Reißen, Stoßen, Kämpfen – Mein harter Weg an die Spitze". Karten sind ab sofort in den Geschäftsstellen der Sparkasse Haslach-Zell erhältlich, der Erlös aus dem Verkauf kommt den Schulen im Geschäftsgebiet zugute.