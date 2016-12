Haslach i. K. Der Bahnhof wird zur Notunterkunft

Markus Neumaier vom Stadtbauamt stellte am Dienstagabend die Maßnahme vor. er schickte voraus, dass die Notunterkunft in der Mühlenstraße 15 in einem schlechten Zustand sei: "Das Anwesen ist kaum mehr bewohnbar." Daher hatte der Rat im April beschlossen, die vier Bewohner in den Bahnhof umzusetzen.

Bereits seit Ende 2013 steht eine Hälfte des ersten Obergeschosses im Bahnhof leer. Im Laufe dieses Jahres ist zudem das Reisebüro Luke ausgezogen.

Neumaier erklärte, dass angedachte Planungen wie etwa eine Geschäftsstelle aufgrund hoher Kosten nicht machbar seien. Eine Grundrenovierung ist in jedem Fall erforderlich: Die Räume seien abgewohnt, alle Türen defekt, eine neue Heizungsanlage muss eingebaut werden.