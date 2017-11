Haslach i. K. Der Abbruch ist "erschütternd"

Der stellvertretende Vorsitzende von Haslachs CDU-Ortsverein David Eisenmann äußert sich per E-Mail: "Als ich vom Scheitern erfahren habe, stellte sich bei mir umgehend hochgradige Enttäuschung und auch ein wenig Unglaube ein. Wie kann es sein, dass jeder Verhandler täglich die Verantwortung beschreibt, die vom Wähler übertragen wurde, um dann nach Wochen des Sondier-Theaters diese mit dem bewussten Risiko von Neuwahlen scheitern zu lassen? Ich finde es erschütternd, wie verantwortungslos gerade in einer Zeit, in der der Populismus bereits ins Parlament eingezogen ist, agiert wird. Wie soll das Verhalten der Jamaika-Verhandler und der schmollenden SPD Vertrauen in demokratisch stabile Prozesse und in eine zielorientierte Realpolitik stärken?" Eisenmann hofft, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier "zusammen mit Realpolitikern zur Erkenntnis kommen wird, dass Neuwahlen vermieden werden müssen und dass verantwortungsvolle und am Wohle des Landes orientierte Politiker sich zusammenraufen".

Carsten Boser, im Vorstand des Grünen-Ortsverbands Mittleres Kinzigtal, kritisiert das Vorpreschen der SPD: "Von der SPD war es falsch, eine Koalition mit der CDU direkt nach der Wahl auszuschließen." Die Grünen hätten bei allen für ihre Partei wichtigen Themen "Zugeständnisse gemacht, um eine tragfähige, zukunftsorientierte Regierung für unser Land zu ermöglichen". Zudem stellte er fest: "Ich bezweifle, dass die FDP in den vergangenen Tagen überhaupt noch ein Interesse am Erfolg der Gespräche hatte." Für Boser lag der weitere Weg gestern auf der Hand: "Wenn FDP und SPD bei ihren Positionen bleiben und weil eine Minderheitsregierung meiner Ansicht nach keine tragfähige Lösung ist, werden wir wohl um Neuwahlen nicht herumkommen."

Der Vorsitzende der FDP-Ortsgruppe Oberes Kinzigtal, Hans-Jürgen Schneider, war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Enttäuschung auch bei Frei

Die Abgeordneten des Wahlkreises Schwarzwald-Baar halten sich mit drastischen Schuldzuweisungen zurück. Thorsten Frei (CDU) ist die Enttäuschung anzumerken. "Bis zuletzt war ich optimistisch, dass eine solche Koalition zu schaffen ist." Die Schuldfrage lasse sich nicht eindeutig klären. Dennoch sieht er Grüne und Liberale im Sucher: Die Grünen mit ihren "Maximalforderungen" mit Blick auf Klimaschutz und Migrationspolitik, die FDP, die vorzeitig den Sondierungstisch verlassen habe. "Am Ende müssen eben alle wollen."

Marcel Klinge (FDP) kontert die Angriffe auf seine Partei: "Wir haben durchaus Kompromissbereitschaft gezeigt." Er verdeutlichte aber auch: "Keine Einigung beim Soli, keine angemessenen und längst überfälligen Einwanderungsregeln – das tragen wir nicht mit." Statt Aufbruch habe man Grabenkämpfe zwischen Grünen und CSU erlebt. "Wir sind es unseren Wählern schuldig, bei unseren Inhalten standhaft zu bleiben."

Unser Kinzigtal

Nummer

, .

Wolfach (ms). Die Jamaika-Verhandlungen der Bundesparteien sind Sonntagabend geplatzt. Der Schwarzwälder Bote hat dies zum Anlass genommen, sich am Montagmorgen in Wolfach umzuhören: Was denken die Bürger und Wähler über diese Entwicklung? Dass die FDP das Handtuch geworfen hat, wird erst einmal nicht so kritisch beurteilt. Vielmehr sehen die Bürger alle Parteien in der Pflicht, eine stabile Regierung zu bilden. Bei möglichen Neuwahlen gehen die Meinungen indes auseinander.

Bernhard Hermann (60), Hausmeister aus Schapbach:

Ich denke, es wird schwierig, noch eine Regierung zu bilden. Eine der Parteien muss nun nachgeben. Es war mir fast schon klar, dass das mit Jamaika nichts wird, weil die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag diesmal so schräg sind.

Jana Nauendorf (31), Putzfrau aus Wolfach:

Ich habe es am Morgen beim Fernsehen aus den Nachrichten erfahren. Ich finde es nicht gut, dass es jetzt noch länger dauert, bis eine stabile Regierung gebildet wird. Ich bin auf jeden Fall für Neuwahlen. Hauptsache, es geht mal was voran.

Erwin Bächle (58), Zimmermann aus Wolfach:

Es ist eine traurige Angelegenheit. Man hat auf die Parteien gesetzt. Jamaika sollte noch Einigung finden. Dass sich die SPD ausgeklinkt hat, kann ich nachvollziehen. Wenn es Neuwahlen gibt, behaupte ich, wird die AfD noch stärker.

Vera Brites (53), Verkäuferin aus Wolfach:

Ich habe es heute Morgen im Radio während der Autofahrt auf dem Weg ins Geschäft gehört. Ich denke, eine Jamaika-Regierung wäre ein ganz guter Weg gewesen: Von beiden politischen Lagern hätte sich eine gute Mitte ergeben. Schade.