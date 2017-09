Haslach i. K. Den Weg ins digitale Zeitalter geebnet

Mit dem Elternforum kommt ein neues Format hinzu. "Wir wollen Eltern mehr Raum zum Austausch miteinander bieten", sagt Fähndrich. Für die Eltern sei es gut, mitzubekommen, wie es anderen gehe. Für die Zukunft wünscht Fähndrich sich, dass die Elternschule mehr in dieser Hinsicht anbieten kann. "Wir wollen weg von den klassischen Vortragsformaten, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß."

Ein weiteres Problem erreicht inzwischen auch die Elternschule: Es fehlt an Ehrenamtlichen. Diese kümmern sich für die Schule beispielsweise darum, Flyer zu verteilen, Aushänge zu machen oder für Vorträge die Schlüssel zu organisieren. In Gengenbach und Wolfach herrscht derzeit ein Problem diesbezüglich. "In Wolfach haben wir glücklicherweise einen sehr engagierten Ortsvorsteher, der einspringt", sagt Fähndrich.

Weitere Informationen: www.awo-elternschule-ortenau.de

Das Programm 2017/2018 der Awo-Elternschule Ortenaukreis ist im Internet einsehbar. Die ersten Kurse beginnen bald.

"Erste Hilfe am Kind" startet bereits am Donnerstag, 5. Oktober, und findet insgesamt viermal donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr im DRK-Zentrum in Zell statt. Die Termine sind nicht einzeln buchbar. Einzelpersonen zahlen für den Kurs 55 Euro, Paare 65 Euro. Es ist der einzige Kurs dieser Form, der im Jahresprogramm vorgesehen ist.

Ein Vortrag mit dem Titel "Jungs fordern uns heraus" findet am Dienstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr im Oberwolfacher Kindergarten St. Josef statt. Der Eintritt kostet sieben Euro, an der Abendkasse acht Euro.

"Zaubern Sie Ihr Kind in den Schlaf" heißt ein Vortrag, der am Dienstag, 24. Oktober, in Gengenbach gehalten wird. Er beginnt um 19 Uhr im Erhard-Schrempp-Schulzentrum. Der Eintritt kostet sieben Euro, an der Abendkasse acht Euro.