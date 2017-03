Haslach i. K. "Das kann man sich nicht ausdenken"

Unter anderem! Jemand, der behauptet, Obama habe sein Studium finanziert und sein Diplom ist von der Mafia irgendwo eingeschlossen worden – der muss mit so was rechnen. Ich habe aber keine Namen genannt.

Hatten Sie damit gerechnet, dass das Video auf so eine Resonanz stößt?

Überhaupt nicht. Natürlich ist die Wahl in Haslach oft Gesprächsthema gewesen. Immer wieder kam die Frage auf: Wie kann man nur? Oder auch: Was würde passieren, wenn der gewählt wird? Stellen Sie sich das mal vor. So ein Kandidat, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, wird gewählt. Sonntagmittag hatte ich dann irgendwie die Inspiration, darüber ein Lied zu schreiben. Ich hatte nichts zu tun, und dann habe ich das auch gemacht. Als es fertig war, war es kurz vor 6 Uhr Abends. Dann hab ich’s spontan bei Youtube eingestellt. Ich selbst habe das gar nicht großartig verbreitet, das hat es irgendwie von selbst getan. Es ist ja auch kein Kunstwerk. Das ist innerhalb von drei Stunden entstanden, eigentlich zusammengenagelt. Ich bin ja kein Profi-Musiker.

Gab es schon Reaktionen Ihnen gegenüber?

Bekannte, die sich per Telefon oder Whatsapp gemeldet haben, meinten, das ist genau das, was alle denken. Das, was Thema in Haslach gewesen ist, auf den Punkt gebracht – vor allem über die drei Spezialkandidaten. So was wie diese Wahl kann man sich überhaupt nicht ausdenken! Ich erzähle ja auch wirklich nur das, was geschehen ist, die haben sich ja genau so verhalten. Der eine kommt gar nicht, der nächste hat keine Ahnung und dann geht dem auch noch der Kuli kaputt und der dritte ... Naja, die Geschichte kennt jeder.

Trotzdem ist für die abgestimmt worden.

Abends war ich vor dieser Wahlergebnisverkündung mit den Kindern essen. Wir hatten uns noch drüber unterhalten, was wäre, wenn einer von diesen Drei gewählt wird. Dann kommt ein Kumpel von meinem Sohn rein und erzählt uns, er hätte für den OG Roy abgestimmt. Wir dachten, das könnte nicht wahr sein, aber er meinte, das wäre der einzige, den er gekannt hat. So bekommt der ein paar Stimmen. Oder der erste Kandidat, der auf dem Stimmzettel stand. Der war ja nie da! Der hat nie was gesagt, hat sich im Wahlkampf nie geäußert, und weil er oben auf dem Stimmzettel steht, kriegt der noch die zweitmeisten Stimmen. Das Ergebnis kannte ich aber natürlich noch nicht, als ich das Lied geschrieben habe. Ich hatte nur die Fakten, wie diese Kandidaten den Wahlkampf bestritten haben. Das habe ich beschrieben. Ich habe auch bewusst keine Fotos oder Namen verwendet. Ich bin da etwas vorsichtig.

Sehr vorsichtig.

Am Ende ist das Lied doch nur eine Beschreibung von dem, was war. Im Grunde haben Sie doch dasselbe gemacht, indem Sie es in die Zeitung geschrieben haben. Viel mehr als Berichterstattung in musikalischer Form war das nicht.

Sie sind ja durchaus musikalisch und auch nicht auf den Mund gefallen. Dürfen wir demnächst mehr gesungene Kommentare von Ihnen erwarten?

Das wurde ich jetzt auch schon desöfteren gefragt. 13 Nutzer haben auch schon meinen Youtube-Kanal abonniert. Vielleicht veröffentliche ich wieder was, wenn es mal wieder Themen gibt, zu denen ich mich auch traue, was zu sagen. Es ist ja immer schwierig, sich über irgendwas zu ereifern, und dann hat man davon keine Ahnung. In dem Fall war es ja wirklich einfach. Es gab an den Aussagen, die ich gemacht habe, nichts zu rütteln. Meine 13 Follower muss ich ja jetzt bedienen. (lacht)

Musiker haben doch Sendungsbewusstsein.

Ja, scheinbar. Offenbar war das Lied jetzt auch nicht ganz so schlecht, auch wenn es wirklich zusammengenagelt ist. Naja, vorstellen könnte ich mir weitere Veröffentlichungen schon. Da muss aber das Thema passen und dann brauche ich auch die Zeit dafür. Ich bin ja kein Profi. Hier ist es echt gut gelaufen. Es hätte auch passieren können, dass das Lied bis Abends gar nicht fertig geworden wäre. Das ist mir schon öfter so gegangen: Dann lege ich es auf die Seite und fass es nie wieder an.

Oder es ist einfach in ein paar Stunden "zusammengenagelt".

Es gab hier ja jetzt eine Message. Da kam es mir nicht darauf an, das Lied total gut auszuarbeiten. Ich wollte ja was erzählen. Ich hätte auch ein Gedicht draus machen können – aber wer liest Gedichte? Die Fragen stellte Lisa Kleinberger.

Weitere Informationen: Das Video ist über den Link hier abrufbar.