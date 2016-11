Haslach i. K. Das Haslacher "Dreigestirn" wird zum Duo

Haslach. Zur Eröffnung der Sitzung freute Vorstand Manuel Seitz sich über das große Interesse. Denn die "Kanone" war am Freitagabend gut gefüllt. "Das zeigt, dass die Zunft lebt und das Interesse da ist", sagte er sichtlich zufrieden. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr hob Seitz hervor, dass die Zunft nicht nur zur Fasent aktiv war. Um Nikolaus gab es ein Hüttenwochenende für die Jugend. Das wird in diesem Jahr wiederholt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich jedoch schnell entscheiden. Seitz verkündete am Freitagabend, dass nur noch zwei Plätze frei seien. Es findet am ersten Dezemberwochenende, vom 2. bis 4. Dezember, statt.

"Die Fasenteröffnung war ein großer Erfolg", freute Seitz sich. Im Vorjahr hatten die Narren noch Bedenken geäußert, dass die Stadthalle zu groß sein könnte. Ein Manko hatte die Eröffnung jedoch: "Wir hatten die Tontechnik nicht im Griff." Leider habe die hintere Hälfte der Halle "nur Matsch" verstanden. Seitz räumte ein, dass sein Team zudem noch den Fehler gemacht habe, die hinteren Boxen später umzudrehen. Für die kommende Eröffnung, die am 21. Januar ebenfalls wieder in der Stadthalle stattfinden wird, gelobte er Besserung.

Ein Seitenhieb seitens Seitz ging an die Veranstalter einer "Mallorca meets Fasnet"-Party am gleichen Abend in Villingen-Schwenningen. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht ist immerhin in das immaterielle Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen worden. Die in diesem Zusammenhang von Unesco und auch VSAN geforderte Art der Brauchtumspflege habe nichts mit derlei Veranstaltungen zu tun.