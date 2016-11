Haslach i. K. "Das Angebot ist eine Personalfrage"

Zum einen ist es die Erschließung des Schwarzwalds als eine der begehrtesten Wanderregionen in Deutschland. Darüber hinaus kümmert sich der Schwarzwaldverein um den Schutz der Natur und der Landschaft, um die Vermittlung von Naturkenntnissen durch naturkundliche Exkursionen, engagiert sich in der Landschafts- und Biotoppflege, übt seinen Einfluss gegen schädigende Eingriffe aus, nimmt Stellung nach Paragagraf 29 des Bundesnaturschutzgesetzes und beteiligt sich an Besucherlenkungsmaßnahmen.

Was hat die größte Bedeutung?

Besondere Bedeutung kommt dem Anlegen und Markieren von Wanderwegen sowie deren Instandhaltung zu. Wir sprechen hier von einem Wegenetz mit 24 000 Kilometern im gesamten Schwarzwald, wovon 7000 Kilometer auf die 22 Fernwanderwege und der Rest auf die örtlichen Wanderwege entfallen. Die Haslacher Ortsgruppe betreut etwa 70 Kilometer Wanderwege, zu denen 57 Standorte mit entsprechender Beschilderung gehören. Das einheitliche Markierungssystem erleichtert es den Wanderern, auf dem rechten Weg zu bleiben.

Was bietet der Schwarzwaldverein für Familien?

Die Familien- und Jugendarbeit ist im Aufgabenkatalog des Schwarzwaldvereins fest verankert. Bei Wind und Wetter gemeinsam draußen unterwegs sein und auf familienfreundlichen Strecken mit Spiel, Spaß und Spannung dem Äußeren trotzen ist dabei kennzeichnend. Außerdem soll der Appetit auf das gemeinsame Erleben der Natur im Wald und auf der Flur geweckt werden. So wurden von unserer Ortsgruppe in Haslach beispielsweise der Walderlebnispfad zwischen dem Biotop am Bächlewald und der Willy-Kern-Hütte sowie der Naturlehrpfad angelegt.

Sind noch mehr Angebote in der Haslacher Ortsgruppe geplant?

Jedes einzelne Angebot ist eine Personalfrage. Es gilt zu bedenken, dass sich alle ehrenamtlich engagieren. Und so haben wir viele Helfende, die sich bei einzelnen Aktionen gerne einbringen und uns unterstützen. Aber die langfristig Mitmachenden werden weniger, Neue befürchten im Vorfeld manchmal eine Vereinnahmung. Die Priorisierung der Angebote ergibt sich damit aus den Ressourcen der Ehrenamtlichen.

Worin liegt der Reiz einer Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein?

Nun, zunächst sind es qualifizierte Ortsgruppen-, Ski- oder Radwanderungen, aber auch ganze Wanderwochen. Aber auch Bücher, Wanderkarten und Anderes des Schwarzwaldvereins werden günstiger, selbst der Eintritt in Aussichtstürme ist in manchen Fällen niedriger als normal. Und nicht zuletzt bekommt jedes Mitglied viermal im Jahr die sehr informative und interessante vereinseigene Zeitschrift "Der Schwarzwald".

Möchten Sie den Lesern des SchwaBo noch etwas mit auf den Weg geben?

Ja, gerne. Es wäre schön, wenn sich die vielen Wanderer – die sich aufgrund der vom Schwarzwaldverein eingerichteten und ständig gepflegten Wege schnell und ohne Schwierigkeiten beim Wandern zurecht finden, auf den Bänken oder in den Schutzhütten rasten und vespern können – bewusst vor Augen führen, dass es die vielen ehrenamtlichen Helfer in den Ortsgruppen sind, denen sie problemloses Wandern verdanken. Besonders schön wäre es, wenn sie dann zu dem Ergebnis kämen, diese Arbeit durch eine Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein und vielleicht sogar durch aktive, zumindest punktuelle oder zeitlich begrenzte Hilfe unterstützen zu wollen. Das wäre eine Möglichkeit, die Qualität der Wandermöglichkeiten im Schwarzwald auch zukünftig zu erhalten. Die Fragen stellte Christine Störr.