Haslach i. K. "Dafür fehlt mir jegliches Verständnis"

Dass die Firma eine qualifizierte Fachkraft verliert, ist eine Sache. Mit der Ablehnung des Asylantrags wird aus Sicht der Helfer jedoch auch den Kindern bitter nötige Hilfe verwehrt. Denn zwei von ihnen, Solina (zwei Jahre alt) und Qendrim (elf), sind taub. Luitgard Buchholz, die sich besonders um die beiden hörbehinderten Kinder kümmert, informiert: "Bei Solina wäre ein Cochlea-Implantat ideal. Mit diesem wird sie hören können." Qendrim benötigt eigentlich eine spezielle Förderung. "Hier besucht er die vierte Klasse einer Regelschule. Er hat zum Glück eine sehr engagierte Lehrerin", sagt Buchholz. Der Elfjährige sei in der Klasse voll integriert, habe Freunde und verbringe auch viel seiner Freizeit mit ihnen, beispielsweise im Jugendhaus.

Die Universitätsklinik Freiburg hat für Solinas Implantate bereits einen positiven Bescheid erstellt. Die Krankenkasse würde die Kosten für die Operation übernehmen. Zwei Förderschulen für Gehörlose haben zugesagt, Qendrim aufzunehmen. "Alles steht und fällt mit der Bewilligung des Asylantrags", sagt Susanne Spengler. Denn das Implantat benötigt intensive Nachsorge – die Ärzte wollen nicht operieren, wenn offen ist, ob Solina dafür in Deutschland bleiben wird.

Keine Versorgung im Kosovo

Im Kosovo wird sie eine solche Versorgung nicht bekommen. Die Familie Zymeri gehört zur Volksgruppe der Aschkali, eine Teilgruppe der Roma. Jens Spengler erklärt: "Sie werden im eigenen Land diskriminiert, sie sind gesellschaftlich gesehen im Kosovo unterste Stufe." Und so sei die Triebfeder für Selim Zymeris Neuanfang in Deutschland gewesen, den Kindern eine Zukunft zu bieten. Gerade die beiden hörbehinderten, sind sich die Helfer einig, werden im Kosovo keine haben. "Hier ist eine reine Schreibtischentscheidung getroffen worden. Der Kosovo ist in den Augen der Politik ein sicheres Herkunftsland. In Anbetracht der hier vorliegenden Situation fehlt mir jegliches Verständnis dafür", sagt Jens Spengler.

Die Mutter Haxhere hat aufgrund der ungewissen Situation gesundheitliche Probleme und bereits Krankenhausaufenthalte hinter sich. Sie habe große Angst, dass die Familie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem gewohnten Umfeld gerissen werde.

Dass das zumindest in der nächsten Zeit nicht passieren wird, ist wohl eher ein schwacher Trost. Am Freitag ist eine Eingabe bei der Härtefallkommission erfolgt. So lange diese den Fall prüft, was in der Regel etwa sechs Monate dauert, wird die Familie auf keinen Fall abgeschoben. Der Eingabe liegen zahlreiche Schreiben bei, die sich für einen Verbleib der Familie aussprechen: Von Ärzten und der Krankenkasse, diverser öffentlicher Institutionen und der Stadt Haslach selbst. Die Landtagsabgeordneten Sandra Boser (Grüne) und Marion Gentges (CDU) sind inzwischen ebenfalls mit im Boot. In Haslach hoffen nun alle Beteiligten darauf, dass der Asylantrag der Familie Zymeri doch noch bewilligt wird.

Für den Verbleib der Familie Zymeri in Deutschland werden derzeit Unterschriften gesammelt. Laut Jens Spengler sind bislang gut 2000 zusammen gekommen, die dem Härtefallantrag hinzugefügt werden. Die Liste liegt im Haslacher Caritashaus aus, weitere Informationen erteilt dort auch Constanze Blank. Während klassische Hörgeräte die Lautstärke von Geräuschen erhöhen, übernimmt ein Cochlea-Implantat bei Hörbehinderten die Funktion der beschädigten Teile des Innenohrs. Das Implantat überträgt Audiosignale ins Gehirn.