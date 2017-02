Haslach i. K. "Da hätt’ ich ja nicht aufhören müssen"

Der "total geknechtete" Stadtrat

Er ist jedoch keineswegs am Ende. Unter Winkler sei der Stadtrat "total geknechtet" worden – "perfekt vorbereitete Sitzungen" werden hier zu einem Anklagepunkt. Im Zeugenstand: Der Stadtrat selbst. Für die Geknechteten spricht niemand Geringerer als der Revolutions-Stadtrat Martin Schaeffer. Nein, er spricht nicht, er singt. Und dem Ankläger wird gleich ganz anders: "Der scharfe Schaeffer" singt zu seinem Entsetzen ein Loblied auf die Herrschaft Winklers – und der übrige Stadtrat stimmt ein! "Wenn wir zusammenrechnen, der Winkler war nicht schlecht", singen sie. Doch der Ankläger fängt sich schnell: "Verurteilt ihn! Ich bin mir sicher, dass sie nur deswegen ein Loblied auf ihn singen, weil sie ihn endlich loswerden wollen!" Er hat keine Chance. Die Richter plädieren erneut für "Freispruch, Freispruch, Freispruch".

Früher war alles besser, lässt die Anklage nicht locker. Und dann noch die Schulden! Winkler sei ja geradezu als "Schulden-Schultis" zu bezeichnen. Früher, da war das Stadtsäckel gut gefüllt. Da war die Altstadt noch keine Fußgängerzone und es gab noch keinen "Winkler-Gedächtnisturm", "gebaut über einer Müllhalde, damit man das Elend auch noch von oben sieht". Dass nun eine ganze Masse an Zeugen für Winkler und die übrigen Angeklagten (Roland Wacker, Gisela Ringwald, Ralf Rösch und Hans-Peter Falk) ins Rathaus einmarschiert und den Bürgermeister gleich gebührend feiert, ist der Anklage nicht unbedingt Recht. Ein besonders guter Punkt geht an die "Wasserverteurer", die sich darauf berufen, "das größte Schwimmbad im ganzen Kinzigtal" zu haben. Ob Schüler, Schwimmer, Bergleute, Wirte oder Turner: Sie alle belegen, dass die Ausgaben des "Schulden-Schultis" der Stadt offenbar gut getan haben. Die Richter verzichten an dieser Stelle schlussendlich darauf, unparteiisch wirken zu wollen. Doch dann zieht der Ankläger die "Erbschuld" aus dem Hut: Winkler ist Schwabe!

Ein Raunen geht durch die Menge, das ist doch unverzeihlich. Der Ankläger fordert die Höchststrafe. Winkler und seine Mitangeklagten verzweifeln.

Doch die Richter lassen das nicht gelten. Nach längerer Beratungszeit steht für sie fest: Der Bürgermeister ist ein Guter – und wird freigesprochen. Allerdings unter Auflagen. Für die nächsten 25 Jahre ist Winkler per Richterspruch verpflichtet, den Umzügen, dem Schnurren und den Elfimessen beizuwohnen. Ein Urteil, das der scheidende Schultis, dem im Nacken die Guillotine saß, folgendermaßen kommentiert: "Da hätt’ ich ja auch nicht aufhören müssen!" – "Späte Einsicht", kontert eine Stimme aus dem Publikum.

Ranzenorden statt Amtskette

Im Rahmen der Schlüsselübergabe gibt es dann eine besondere Ehre für Winkler. Seine Amtskette müsse er ja demnächst abgeben, beginnt Narrenzunft-Vorstand Manuel Seitz. Aber die Zunft habe etwas Besonderes für ihn. Winkler werden der Kleine und Große Ranzenorden verliehen. Für Bürgermeister Winkler ist diese Schlüsselübergabe die letzte. "Es tut weh", bekennt er am Ende sichtlich gerührt. Die Schlüsselübergabe an die Narren und die Wahl seines Nachfolgers fallen zeitlich tatsächlich recht eng zusammen. Dem Richterspruch entsprechend dürfte Winker der Haslacher Fasent jedoch noch lange erhalten bleiben.