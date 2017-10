Haslach i. K. Chorleiterin reißt in Kirche alle mit

Wie einst Martin Luther King, so hat auch der Pfarrer Träume: "Dass in 1000 Jahren die Schöpfung noch bewahrt ist, dass es keine Kriege mehr gibt, dass die evangelische Kirche Haslach noch als intakte Gemeinde in der Ökumene wirkt und dass die Menschen die Mittel gerecht und freundlich teilen."

Der Traum von Bergsträsser wurde schon an diesem Abend wahr: die Lieder aus den Südstaaten kamen ins Kinzigtal und begeisterten die Besucher in der voll besetzten Kirche. Den Abschluss bildete "Wade in the water" und "Didn’t my lord deliver Daniel", arrangiert von Fünfgeld.

Die Zuhörer wurden angesteckt von der Spritzigkeit des Chors, es gab großen Applaus und natürlich noch eine Zugabe.