Haslach i. K. Charmante Stadt, freundliche Bürger

Über sich selbst sagt er, er könne besonders gut zuhören und erklären. Als Eigenschaft, die er an sich nicht besonders mag, benennt Saar "vielleicht meine Erwartung schneller Entscheidungen meines Gegenübers".

Leidige Umfahrung

Die Kandidatur in Haslach ist Saars erste. Auf die Frage, was er an Haslach nicht mag, antwortet er zunächst mit einer Gegenfrage: "Gibt es überhaupt etwas an Haslach, das man nicht mögen könnte?", und benennt dann das "leidige Umfahrungsthema, bei dem etwas passieren muss, denn er derzeitige Zustand ist nicht mehr weiter tragbar". Ansonsten äußert er sich sehr positiv über die Stadt und ihre Bürger. Der Charme der Stadt, "eingebettet in die wunderschöne Natur des Kinzigtals", habe ihn zur Kandidatur bewogen. Besonders gut gefallen ihm bisher "die sehr freundlichen Bürger und die sehr gut gelungene Sanierung der historischen Altstadt", lobt der 38-Jährige.

Wäre Saar in zehn Jahren noch Chef im Rathaus – in diesem Fall bereits in seiner zweiten Amtszeit – wäre die Stadt seiner Ansicht nach ein Aushängeschild geworden: "Haslach wäre die Perle und das Tor zum Kinzigtal."

Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Haslach werden zunächst in persönlichen Porträts im Schwabo vorgestellt. Zu ihren konkreten Ideen für die Hansjakobstadt befragen wir sie jeweils in einem Interview. Die Porträts werden in der Reihenfolge veröffentlicht, in der die Kandidaten ihre Bewerbung im Haslacher Rathaus eingereicht haben. Da Joachim Nitz nicht auf unsere Anfrage reagiert hat, beginnt die Wahlberichterstattung heute mit dem Porträt von Kandidat Nummer zwei, Philipp Saar.